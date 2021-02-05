Бишкек, , 18:24 — REGNUM «В сложившихся непростых условиях в мировой экономике использование первоначальных подходов может быть недостаточно», — заявил премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов на заседании Евразийского межправительственного совета, проходившем в Алма-Ате сегодня, 5 февраля.

Высокопоставленный киргизский чиновник предложил начать формирование перечня региональных инвестиционных проектов для приоритетного финансирования.

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«Привлечение инвестиций в такие проекты позволит расширить возможности реализации экспортного потенциала государств — членов ЕАЭС, что значительно сократит расстояние и время перевозок товаров и увеличит экономический обмен между странами — участницами проекта», — подчеркнул он.

По словам Марипова, в данном контексте остается крайне актуальной ранее предложенная Киргизией инициатива о создании механизмов целевого содействия при имеющихся совместных финансовых институтах с гибкими условиями финансирования.

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