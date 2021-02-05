Нижний Новгород, , 18:12 — REGNUM Долг жителей Нижегородской области за потребленную электроэнергию уже превышает 172 млн рублей. Об этом сообщает энергетическая компания «ТНС энерго Нижний Новгород».

Сейчас в регионе насчитывается около 32 тысяч злостных неплательщиков, которым грозит отключение от электросети за накопившиеся долги.

В число получателей уведомлений с требованием погасить задолженность в срочном порядке попали 31 389 владельцев частных жилых домов и квартир, а также 434 владельца гаражей, садовых домиков и различных хозпостроек.