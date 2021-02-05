Киев, , 17:46 — REGNUM На Запорожской ТЭС сегодня, 5 февраля, произошло аварийное отключение энергоблока №1, сообщила пресс-служба городского совета Энергодара (город, где расположена станция, население порядка 50 тыс. человек).

Согласно источнику, аварийное отключение энергоблока произошло около 11:00 по местному времени. По предварительны данным, отключение случилось из-за протечки масла.

В настоящее время в работе находятся третий и четвертый энергоблоки тепловой электростанции, которые обеспечивают Энергодар электроэнергией.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 3 февраля аварийно отключились все энергоблоки Запорожской ТЭС, в результате чего город Энергодар и еще ряд небольших населенных пунктов остались без электричества и воды несколько часов.

Сегодня же стало известно, что 25 депутатов Верховной рады от различных фракций обратились в Совнацбез (СНБО) страны с просьбой выяснить подробности масштабной аварии 3 февраля.

Запорожская ТЭC — самая мощная тепловая электростанция Украины с общей установленной электрической мощностью 3650 МВт. Расположена у города Энергодар непосредственной близости к Запорожской АЭC.