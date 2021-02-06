Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Уровень безработицы вСША показал более медленный спад, чем ожидалось в январе и этим подкрепил аргумент о необходимости выделения правительством дополнительных средств на восстановление экономики, пишет 5 февраля Reuters.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Бюро трудовой статистики США сообщило 5 февраля о росте безработицы, работы лишились 227 тыс. человек вместо 140 тыс., как сообщалось ранее.

Декабрьский спад трудоустройства был первым за восемь месяцев и случился незадолго до появления новых запретов, касающихся ресторанного бизнеса.

Уровень трудоустройства был занижен специалистами из-за того, что многие в опросе определили себя не как «безработных», а как «временно отсутствующих на работе».

Внимательный анализ отчетов о трудоустройстве подчеркнул необходимость дополнительной государственной помощи, так-как миллионы американцев потеряли работу и после многочисленных отказов от работодателей перестали искать новую.

Напомним, что президент США Джо Байден продвигает в Конгрессе новый бюджетный план на сумму $1,9 трлн, который рассчитан на утверждение комплексной помощи для борьбы с коронавирусом и экономическом кризисом в стране. Большинство республиканцев противостоят принятию плана, обеспокоенные существующими у страны долгами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в комитете Конгресса по бюджету заявили, что уровень трудоустройства не вернется в норму до 2024 года.