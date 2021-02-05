Москва, , 17:37 — REGNUM Объём международных резервов по состоянию на 1 февраля составил $590,685 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

На 1 января международные резервы страны составляли $595,774 млрд. Таким образом, за месяц показатель сократился на $5,089 млрд, или на 0,85%.

Согласно данным ЦБ, на 1 февраля в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $441,37 млрд, специальные права заимствования — $7 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,53 млрд, монетарное золото — $136,78 млрд.

Напомним, за 2020 год международные резервы России выросли на 7,5%. В начале августа показатель достигал исторического максимума в $600,7 млрд.