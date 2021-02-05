Москва, , 17:32 — REGNUM Российская экономика начала восстанавливаться после пандемии, но темпы этого роста едва ли будут сохраняться очень долго. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что доходы жителей РФ восстановятся во II половине 2021 года.

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"Экономика развивается циклично. Цикл кризиса из-за жестких коронавирусных ограничений завершается. И резкое снижение спроса в пандемический период неминуемо влечёт за собой его последующее восстановление. Цикл устойчивого снижения спроса, особенно на потребительские товары, не может быть длительным. Да, российская экономика вышла на рельсы, обросла, но рост этот чисто восстановительный. Не думаю, что его темпы будут долго сохраняться», — сказал Ковригин.

По его словам, этому препятствуют серьезные ограничители. Среди них сырьевой характер российской экономики (а спрос на сырье не очень динамичен) и ограниченность внутреннего спроса из-за платёжеспособности населения.

«Прогнозы министра о восстановлении доходов на докризисный уровень тоже выглядят реальными: за год после восстановительного процесса в производстве уровень зарплат тоже восстанавливается. Темпы восстановления экономики сейчас в основном связаны с отступлением пандемических ограничений. Но надо учитывать, что этот рост восстановительный и имеет потолок», — подчеркнул Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, говоря об экономике РФ, можно делать предварительные и очень осторожные выводы о том, что негативный тренд, пик которого пришелся на II—III кварталы 2020 года, переломлен.

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