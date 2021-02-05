Москва, , 17:29 — REGNUM В РФ пока рано говорить о скором исчезновении торговых центров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил старший преподаватель кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ Максим Маркин. Так он прокомментировал новость о снижении посещаемости московских торговых центров в январе 2021 года.

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«Торговые центры находятся в кризисе, и пандемия коронавируса только обострила его. Однако говорить об исчезновении этого торгового формата преждевременно. Покупателям важно не только получить товар, но и окунуться в атмосферу шоппинга. Интернет-торговля не может удовлетворить эту потребность полностью, — сказал Маркин. — Торговые центры сохранятся как точки притяжения потребителей благодаря сопутствующим услугам. Речь идет об обеде в ресторанном дворике, просмотре фильма в кинотеатре, игре в детской комнате и многих других активностях».

Как полагает Маркин, по мере снятия введенных в связи с коронавирусом ограничений посещаемость торговых центров будет возрастать.

«Несмотря на освоение дистанционных технологий, люди при первой возможности возвращаются в офлайн», — подчеркнул эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что у торговых центров в России неплохое будущее.

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