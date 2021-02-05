Киев, , 17:28 — REGNUM По состоянию на 1 февраля 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,8 млрд, сообщил 5 февраля национальный банк страны.

Согласно источнику, в январе резервы Украины уменьшились на 1,1% — в первую очередь вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Регулятор также отмечает, что в январе общий объем платежей на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составил $311,4 млн.

Нацбанк подчеркивает, что текущий объем международных резервов покрывает 4,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций властями страны.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, по итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15%, превысив $29 млрд. Это один из наибольших показателей страны за последнее десятилетие.