Москва, , 17:11 — REGNUM То, что российские власти решили предусмотреть возможность временного запрета древесно-стружечной плиты (ДСП), а также щепок и стружки, вполне логичный шаг со стороны Минпромторга РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Игорь Голубченко. Так он прокомментировал новость о появлении соответствующего проекта постановления правительства РФ.

«Это логичный шаг со стороны профильного министерства. Главное, чтобы он сопровождался мерами поддержки производства для более полной загрузки мощностей, модернизации устаревшего оборудования и пр., а также, чтобы подобные временные меры не превращались в постоянные. Когда ситуация на рынке изменится, ограничения на экспорт товара, пользующегося спросом за границей, нужно будет снять. Вряд ли придется полностью запрещать экспорт ДСП и стружки — думаю, отрасль справится с задачей адекватного увеличения производства за короткое время», — сказал Голубченко.

Как пояснил эксперт, дефицит этой продукции уже образовался из-за известной ситуации быстрого роста спроса в России, прежде всего спроса населения на мебель, и за границей при отставании роста предложения.

«Как долго это продлится и насколько глубоким будет разрыв на пике, зависит в том числе и от действий правительства», — подытожил Голубченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, северные регионы РФ увеличили объем экспорта леса.

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