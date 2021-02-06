Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Сенат одобрил предложенный президентом США Джо Байденом бюджетный план стоимостью в $1,9 трлн, который предусматривает пакет мер, направленных на поддержку экономики на фоне пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

К концу пятнадцатичасового обсуждения в Сенате голоса разделились поровну, 50 на 50. Ситуацию разрешила вице-президент Камала Харрис, чей голос в поддержку позволил демократам победить. Для окончательного утверждения план направили в палату представителей.

Одобрение Сенатом позволяет теперь демократам представить план Байдена в Конгрессе без поддержки республиканцев.

Напомним, что Байден предложил законопроект о мерах борьбы с пандемией коронавируса в первые дни своего пребывания на посту президента. Большинство республиканцев выступили против и вынесли более умеренные по цене предложения.

Для реализации плана понадобится разработать более подробный закон, что дает демократам время на дополнительные переговоры с республиканцами.

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