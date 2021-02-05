Москва, , 16:46 — REGNUM Говоря об экономике РФ, можно делать предварительные и очень осторожные выводы о том, что негативный тренд, пик которого пришелся на II—III кварталы 2020 года, переломлен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что российская экономика начала активно восстанавливаться.

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«Исходя из сегодняшних реалий, можно делать предварительные и очень осторожные выводы о том, что негативный тренд, пик которого пришелся на II—III кварталы прошлого года, переломлен, — сказал Чередниченко. — Одним из подтверждений этого факта является недавнее уточнение расчетов Росстата по результатам 2020 года. Вместо падения в 3,9% выпуска год закрыт с результатом минус 3,1%. Хотя это предварительный расчет, и скорее всего, результаты подвергнутся корректировке. Но улучшенная статистика — позитивный тренд, восприятие которого усиливается на фоне Европы (минус 7,4% выпуска) и США (минус 3,5%)».

При этом Чередниченко подчеркнул, что заявлять о траектории устойчивого экономического роста можно лишь при позитивной динамике ключевых макроэкономических показателей, важнейшими из которых являются безработица и реальные располагаемые доходы населения.

«В 2020 году первый показатель вырос на критические 24,7% относительно показателей 2019 года, а второй снизился в наиболее успешном IV квартале на 1,7% в годовом выражении, — сказал Чередниченко. — И оба этих негативных тренда должны быть оперативно переломлены».

В то же время он уточнил, что хотя снижение давления пандемии на экономику является очень важным фактором, однако без продолжения активной поддержки со стороны правительства как бизнеса, так и населения выйти на целевые показатели роста экономики вряд ли удастся.

«Также не стоит забывать про американскую санкционную политику, эффект от которой может существенно усложнить достижение поставленных целей экономического роста, но это вопрос переговорного процесса на высшем политическом уровне», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников ранее перечислил причины снижения реальных доходов граждан.

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