Москва, , 16:47 — REGNUM По состоянию на 1 февраля международные резервы России составляли 590,685 млрд долларов США. Такие цифры приведены на официальном сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Таким образом за месяц резервы России сократились более чем на 5 млрд долларов.

В частности, валютные резервы по сравнению с 1 января сократились с 457,02 до 453,9 млрд долларов, а запасы монетарного золота со 138,754 млрд до 136,785 млрд долларов.

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