Москва, , 16:05 — REGNUM На торгах в Европе 5 февраля нефть торгуется в плюсе. Баррель Brent стоит $59,37 (+0,63%), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти

«Поддержку нефтяному рынку оказывают рост фондовых индексов, а также конструктивные встречи ОПЕК+ на этой неделе.

Незначительные откаты указывают на продолжение «бычьего» тренда. На пути у покупателей психологический уровень $60 за баррель.

Удержание цены выше $58,50 важно для достижения пробоя, поскольку его прорыв заставит цену начать коррекционную «медвежью» волну до $57,50 за баррель перед возобновлением основного «бычьего» тренда.

Всплеск волатильности ожидается в 16:30 по мск после публикации отчета по рынку труда в США. На хороших данных цена способна подняться до $60,30 за баррель», — считает эксперт.

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