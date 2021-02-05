Таганрог, Ростовская область, , 16:01 — REGNUM Реконструкцию 45 километров трамвайных путей предполагается провести в Таганроге (Ростовская область). Власти ставят амбициозную задачу — первые 10 километров обновить до 7 сентября 2021 года. Об этом шла речь на совещании по комплексному развитию города Таганрога как туристического центра 5 февраля.

По мнению главы региона Василия Голубева, особое внимание следует уделить охранным зонам. Каждый шаг и реализация «дорожной карты» должны быть выверены, и работу необходимо вести параллельно всем органам власти. Не исключено, что к реализации «дорожной карты» будут подключён федеральный центр.

«Если мы не будем учитывать подводные камни, то мы упрёмся в тупик. И будем годами людям объяснять, почему у нас не получилось. Необходимо изучить вопросы, связанные с неудобством людей на период реконструкции трамвайных путей, работать придётся синхронно. Как подключать городской транспорт для того, чтобы он снимал какие-то потоки. Каждый должен основательно включиться в работу — вплоть до исполнителя», — поручил губернатор.

Василий Голубев считает, что информирование таганрожцев и разъяснительная работа должны вестись постоянно. К реализации масштабного проекта необходимо подключить жителей города, лидеров общественного мнения.

«Люди должны увидеть, что их слышат. Необходима организация ритмичной работы. И люди это увидят», — уверен глава региона.

Напомним, первые трамваи в Таганроге начали курсировать в 1932 году. В настоящее время действует семь трамвайных маршрутов. В настоящее время парк вагонов сильно устарел и износился.