Собинка, Владимирская область, , 15:40 — REGNUM Во Владимирской области более пяти миллионов рублей направлено на ликвидацию последствий пожара в объекте культурного наследия регионального значения «Здание рабочих казарм ХIХ века». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Деньги выделили из резервного фонда администрации Владимирской области на ликвидацию последствий пожара в «Собинских казармах». Средства выделены по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Владимирской области от 19 января 2021 года.

Муниципалитет должен направить субсидию на пункты временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, текущий ремонт муниципального маневренного фонда, ограждение дома № 7 на Рабочем проспекте, технический отчёт об обследовании строительных конструкций дома и разработку проекта противоаварийных работ крыши.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 4 января. Горели семь комнат на третьем этаже площадью 100 квадратных метров и 1500 квадратных метров чердака. Были эвакуированы 24 человека. Тушили пожар около шести часов.

Архитектурный памятник является жилым домом. Там зарегистрированы около 80 человек, но не все они проживают по месту регистрации, сообщил портал «ПроВладимир».