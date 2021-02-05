Москва, , 15:32 — REGNUM Очевидно, что наблюдаемые изменения климата и актуализация экологической повестки не могли не поставить вопроса о необходимости сокращения вредных выбросов, в том числе и от транспорта, а авиация, как известно, является одним из главных загрязнителей окружающей среды, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, комментируя испытания гибридного авиадвигателя.

«Так что неудивительно, что на повестке дня встала задача о разработке новых силовых агрегатов для воздушного транспорта.

Разработка гибридного авиадвигателя. как раз и относится к их числу и может способствовать постепенному оснащению различных летательных аппаратов передовыми движителями.

Значение этой разработки ещё и в том, что она позволяет оценить возможность совместной работы новой силовой установки с другим оборудованием лайнера, установить их влияние друг на друга, что необходимо для обеспечения безопасности.

Данный проект является свидетельством того, что в авиационной отрасли ведутся работы и на перспективу, которые могут пойти в серию, пусть даже не завтра.

Они могут обеспечить России первые позиции в числе основных производителей авиационной техники, а это важно, так как конкуренция в отрасли растёт», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России началось тестирование сверхпроводникового авиационного электрического двигателя в составе летающей лаборатории Як-40.

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