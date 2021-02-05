Киев, , 15:26 — REGNUM 25 депутатов Верховной рады обратились в Совнацбез (СНБО) страны с просьбой выяснить подробности масштабной аварии на Запорожской ТЭС, которая произошла 3 февраля.

Соответствующее обращение обнародовано в СМИ сегодня, 5 февраля.

Депутаты заявляют, что «обеспокоены аварией» и просят СНБО проверить информацию, распространенную в СМИ относительно того, что на территории Запорожской ТЭС «среди производственных установок был пожар».

Они напоминают, что эта ТЭС входит в состав энергетического холдинга ДТЭК олигарха Рината Ахметова и интересуются, выполняет ли компания приватизационный договор по покупке электростанции, например, в части обеспечения экологических требований.

Обращение подано депутатами фракций «Слуга народа», «европейская солидарность» и «Голос».

ИА REGNUM напоминает, что вечером 3 февраля аварийно отключились все энергоблоки Запорожской ТЭС, в результате чего город Энергодар и еще ряд небольших населенных пунктов остались без электричества. На момент аварийной ситуации в работе было три энергоблока ТЭС, суммарной мощностью 750 МВт. Днем 4 февраля в ДТЭК сообщили, что все последствия аварии ликвидированы.

В «Укрэнерго» заявили, что дефицит мощности 750 МВт компенсировали за счет увеличения производства электроэнергии на гидроэлектростанциях. также есть информация, что Украина просила Белоруссию восполнить дефицит электроэнергии из-за аварии.