Москва, , 15:17 — REGNUM Никакой экономический кризис ни в России, ни в мире не длился менее двух лет. Ожидать более быстрого восстановления экономики, доходов граждан и бизнесов, к сожалению, не приходится, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев.

«Прогноз Минэкономразвития РФ о сроках восстановления доходов российских граждан очень оптимистичен.

Такие темпы восстановления возможны, если сойдется очень много положительных факторов.

Скорее стоит ожидать роста реальных доходов населения страны в 2022 году, а не в текущем 2021 году.

Это связано с уровнем инфляции в России, темпами и отчётности по уровню безработицы, а также с показателями за 2020 год», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным перечислил причины снижения реальных доходов граждан.

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