Москва, 5 февраля 2021, 15:17 — REGNUM Никакой экономический кризис ни в России, ни в мире не длился менее двух лет. Ожидать более быстрого восстановления экономики, доходов граждан и бизнесов, к сожалению, не приходится, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным перечислил причины снижения реальных доходов граждан.
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