Вашингтон, , 15:58 — REGNUM Ряд крупнейших мировых автопроизводителей сообщают о недостатке микропроцессоров, которые используются в машинах. Об этом 5 февраля сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, накануне американская компания Ford сообщила, что сократит объём выпускаемых автомобилей в первом квартале 2021 года на 20%. Концерн General Motors планирует временно приостановить производства на своих предприятиях в Соединённых Штатах из-за дефицита микропроцессоров. Компании Volkswagen, Opel, Honda, Toyota, Fiat Chrysler и Nissan выпустили сообщения, в которых говорится, что нехватка чипов скажется на продажи автомобилей.

К недостатку микропроцессоров привел рост спроса на компьютеры и ноутбуки в период, когда многие предприятия стали переводить своих работников на удалённую работу. А также то, что производители оказались не готовы к увеличению спроса на автомобили, что потребовало увеличить объём выпускаемой продукции.

Согласно прогнозу компании IHS Markit, дефицит микропроцессоров может привести к сокращению выпуска по всему миру более чем на 670 000 автомобилей в первом квартале 2021 года.

Ранее стало известно, что компания TMH International (подразделение «Трансмашхолдинга» («ТМХ») приобретёт в Норвегии завод Rolls-Royce Group.

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