Архангельск, , 15:10 — REGNUM В Архангельской области статус резидентов Арктической зоны РФ получат еще два проекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в Агентстве регионального развития.

Первый проект заключается в организации нового производства на территории Приморского района одноразовой посуды из деревянного шпона. Выпуск первых партий изделий планируется в конце 2021 года. Всего планируется инвестировать более 21 млн рублей, что позволит создать 24 новых рабочих мест.

Второй проект предполагает покупку и модернизацию транспортного судна ледового класса для использования на Северном морском пути. Общий объем инвестиций за весь период реализации проекта составит 995 млн. руб. при создании 16 новых рабочих мест.

Напомним, закон о поддержке инвесторов в Арктической зоне вступил в силу 28 августа 2020года. Помимо налоговых послаблений, пакет мер предусматривает введение пониженных тарифов страховых взносов, субсидии, а также будет действовать особая таможенная зона, что сделает ведение бизнеса в Архангельской области более привлекательным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее статус резидента АЗРФ получил проекты по производству химических веществ из отходов Архангельского ЦБК и по модернизации гостиницы в областном центре.