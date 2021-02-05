Ярославль, 5 февраля 2021, 15:09 — REGNUM В Ярославле разработан проект по завершению работ на Добрынинском путепроводе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, путепровод проходил реконструкцию в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В 2020 году выяснилось, что часть моста не выдерживает нагрузки, по пролётному строению пошли трещины. Кто виноват в этом, пока до конца неясно. Между тем в мэрии сделали проект, который позволяет переделать проблемный участок.
В настоящее время движение открыто только по правой части путепровода. Если проект будет реализован, путепровод откроют целиком.
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