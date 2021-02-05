Киев, , 14:57 — REGNUM Стоимость одного гектара земли на Украине после открытия официального рынка составит в районе 2 тысяч долларов.

Об этом в интервью"Радио НВ"заявил 5 февраля министр аграрной политики Роман Лещенко.

Министр уверен, что 1 июля 2021 года рынок земли на Украине заработает, как и было запланировано.

Вместе с тем, чиновник признает, что в настоящий момент «предпосылок к большому ажиотажу по продаже земли» нет.

Сам Лещенко уверен, что покупка земли намного более выгоднее, чем покупка однокомнатной квартиры в Киеве и чем «любой депозит». По его информации, аренда земли на Украине сейчас стоит не меньше 150 долларов за гектар, и «каждый год растет».

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли в марте 2020 года. После этого положения документа были оспорены в Конституционном суде страны. Известно, что КС практически определился с вердиктом по этому делу, но из-за противостояния с офисом президента работа суда в настоящий момент фактически заблокирована.