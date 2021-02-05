Москва, , 14:32 — REGNUM Вице-премьер Виктория Абрамченко обещает проследить за тем, что средство от штрафа «Норникеля» дойдут до Красноярского края, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

«Очень важно, получив эти средства, направить их целевым образом на экологические проекты, в первую очередь, в Красноярском крае, на территории города Норильск. Я как вице-премьер буду за этим внимательно следить», — заверила Абрамченко.

Также, по ее словам, предполагается внесение изменений в законодательство, которые будут стимулировать собственников предприятий модернизировать их для того, чтобы они становились экологически эффективными.

Росприроднадзор удовлетворен решением Арбитражного суда Красноярского края, который частично удовлетворил иск ведомства к Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие ГМК «Норникель») и взыскал с нее 146 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива.

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