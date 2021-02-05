Бишкек, , 14:27 — REGNUM Транспортная прокуратура выявила в международном аэропорту «Манас» коррупционную схему, из-за которой государству был нанесен ущерб в размере 893 млн сомов (797,5 млн рублей). Об этом сообщили в генеральной прокуратуре Киргизии.

По данным ведомства, бывшее руководство госкомпании незаконно предоставило льготы турецкой авиакомпании «Gata havayollari ve tasimacilik».

В организации коррупционного сговора с турецким авиаперевозчиком подозревают бывшего главу совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас» Албека Ибраимова, президента компании Эмира Чукуева, экс-директора ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултана Белекова, а также чиновников фонда госимущества и госантимонополии.

По требованию прокуратуры уже задержали Нурсултана Белекова. Сейчас решается вопрос об аресте других подозреваемых по этому уголовному делу.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Албек Ибраимов также занимал пост мэра столицы Киргизии. Однако впоследствии он был уволен и арестован по подозрению в коррупции, а также в присвоении и растрате вверенного имущества, а затем осужден и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Однако, 6 октября 2020 года участники массовых беспорядков, вспыхнувших в киргизской столице, освободили Ибраимова из тюрьмы, после чего он скрылся в неизвестном направлении. Его местонахождение до сих пор неизвестно.