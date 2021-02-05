Москва, 5 февраля 2021, 14:14 — REGNUM Россия ввела временные ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из Индии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
«В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц Россельхознадзор с 5 февраля 2021 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Индии», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что со 2 февраля аналогичный запрет действует в отношении продукции из Сенегала и Кувейта, а с 1 февраля ограничен импорт аналогичных товаров из французского департамента Арденны.