Тюмень, , 14:01 — REGNUM В Тюменской области по состоянию на 1 января 2021 года уровень безработицы составил 5,1%. На начало 2019 года он был 3,9%, сообщается в годовом отчёте регионального департамента труда и занятости населения.

Число граждан, состоящих на регистрационном учете в качестве безработных, составило 20 014 человек (в 2019 году — 4 301 человек).

Увеличилось кратно и число тюменцев, обратившихся в центры занятости населения в поиске работы. На 1 января 2021 года их было 112 тысяч, в начале 2020 года — 56 тысяч. Трудоустроились около 50 тысяч человек из 112 тысяч соискателей.