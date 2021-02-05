Москва, , 13:57 — REGNUM Если смотреть на ситуацию с мошенничествами в банковской сфере в целом, то она максимально проста: как только прикрывается одна схема мошенничества, сразу открывается другая, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Поэтому аферисты начинают действовать, представляясь сотрудниками ЦБ РФ или Мосбиржи. Нужно понимать, что это наиболее трендовые истории. Так, количество открытых счетов на Мосбирже дошло до 9 млн, а прирост за год превысил количество открытых счетов за всю историю биржи более чем в два раза. Помимо этого, только за январь было открыто 626 тыс. новых счетов.

Что касается ЦБ, то новости о дополнительных выплатах гражданам выходили не реже, чем раз в месяц, и на пострадавшее материальное состояние населения сейчас, собственно, и делается акцент. Поэтому удивляться тому, что мошенники действуют, представляясь работниками двух вышеуказанных организаций, не стоит.

Проблема оперативной блокировки фишинговых сайтов в том, что ЦБ по роду деятельности — это регулятор банковской сферы, а Мосбиржа — маркет-мейкер. То есть это не правоохранительные органы, не какие-то айти-корпорации, которые могут максимально оперативно отреагировать на новую угрозу, им априори необходимо подключать для этого полицию.

Когда у ЦБ будут полномочия и возможности сразу блокировать подозрительные сайты, тогда ситуация несколько улучшится, но и здесь надо учитывать, что мошенники будут находить все новые способы играть на слабых местах населения, а в ближайшие год-два — это их кошельки и знания.

Поэтому все сильнее чувствуется необходимость в разработке программы финансовой грамотности не для каких-то отдельных групп граждан, а для всей страны в целом.

Защититься от такого рода мошенников достаточно просто. Если поступает звонок от людей, которых гражданин не знает и сомневается в полномочиях звонящего, можно просто сбросить трубку и перезвонить в организацию, представителем которой якобы является звонящий.

В 99% случаев потенциальная жертва получит опровержение от этой структуры и благодаря одному звонку сохранит свои деньги и нервы.

Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать CVC-код, указанный на обороте карты — даже банковские сотрудники его не запрашивают. Без него ни один мошенник не сможет провести какой-либо перевод.

Однако в будущем не стоит рассчитывать на то, что количество таких кейсов будет резко сокращаться. Во-первых, схемы мошенничества и пути вывода денег все равно будут обновляться, а уполномоченные органы будут реагировать уже по факту совершенных правонарушений.

Во-вторых, к сожалению, банковская система безопасности все так же несовершенна, поэтому базы клиентов либо продаются на черном рынке, либо просто утекают в сеть. То есть начинать «зачистку» стоит все-таки с тех финансовых институтов, чьи клиенты страдают чаще других.

Ну и, конечно, необходима государственная программа повышения финансовой грамотности населения в масштабах страны», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России сталкиваются с новым видом интернет-мошенничества якобы от лица ЦБ РФ. Оно рассчитано на передачу данных с банковской карты на вредоносный сайт.

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