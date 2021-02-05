Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону пролётные строения аварийного путепровода на улице Малиновского разобраны. Некоторое время потребуется на демонтаж старых опор. Об этом журналистам сообщил заместитель сити-менеджера по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский.

«Ровно месяц, как было запрещено движение по путепроводу. За это время выполнен большой объём работ. Так, выполнен демонтаж всех балок пролётного строения существующего путепровода. В течение двух-трёх недель будут разобраны и старые опоры», — уточнил чиновник.

В настоящее время продолжается работа по устройству буронабивных свай и возведение крайних опор будущего моста.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону суд поставил точку в вопросе стоимости выкупа земельных участков, необходимые для продолжения реконструкции моста на улице Малиновского. Сроки завершения работ остаются прежними — декабрь 2021 года.

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