Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Российские автоперевозчики могут столкнуться с угрозой банкротства из-за пандемии коронавируса и необходимости обновлять технику.

Автовоз в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Исполнительный директор петербургского отделения «Деловой России», кандидат экономических наук Александр Щелканов перечислил причины медленного обновления техники транспортными компаниями. К основным, на его взгляд, относятся снижение объема рынка новых грузовых автомобилей и рост цен на транспорт из-за продолжающейся девальвации рубля.

По словам эксперта, проблема обновления основных фондов для предприятий актуальна всегда, но особенно финансово затратной она оказывается именно для компаний-перевозчиков.

«Логистическая отрасль в сфере автоперевозок одной из первых попала под удар пандемии и до сих пор не восстановилась. Наблюдается тенденция перераспределения товаропотоков и рост железнодорожных грузоперевозок. Жесткая конкуренция в сфере автоперевозок приводит к консолидации и укрупнению рынка, наличие большого количества крупных компаний, в том числе с иностранным капиталом, приводит к вытеснению небольших игроков с рынка», — заметил Щелканов.

Он подчеркнул, что ставки на автоперевозки не покрывают затрат на регулярное обновление техники, растет и количество неплатежей, в перспективе ведущее к банкротству транспортных компаний.

В целом же логистический бизнес Петербурга не столкнется с серьезными проблемами в результате последних нововведений, считают в «Деловой России»: как сообщало ИА REGNUM, с 28 января в Петербург больше не могут въехать грузовики массой более 8 тонн и экологическим классом ниже «Евро-3».

Организация провела опрос среди логистических компаний города и выяснила, как нововведения отразятся на профильном бизнесе.

Председатель отделения «Деловой России» Дмитрий Панов отметил, что преимущественное число компаний региона уже и так работает в рамках современных экостандартов. Он считает, что при принятии столь важных решений необходим тщательный анализ и учет интересов всех игроков рынка.

«Чтобы нововведения положительно сказывались на деятельности конкретных сегментов перевозок, необходимо не только глубокое понимание специфики отрасли, но и открытый диалог властей с ее представителями, позволяющий выработать консолидированную позицию», — поделился Панов.

Вместе с этим на текущие и перспективные возможности компаний по обновлению автопарков, по его мнению, существенно влияют снизившийся спрос на грузоперевозки, изменение курса национальной валюты, а также рост цен на автотранспорт.

Добавим, Петербург стал первым регионом в стране, где были введены подобные требования к экологическим характеристикам грузового транспорта. Они призваны снизить выбросы вредных и загрязняющих веществ от таких машин.

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