Москва, , 13:43 — REGNUM Испытания первого гибридного авиадвигателя — это большой шаг к созданию в будущем самолетов с тягой не только на классическом горючем, а и с тягой на электроэнергии, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт авиаотрасли, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Создание гибридной установки заключается в замене газотурбинного двигателя с электрическим генератором на турбовальный.

Успех разработчиков — это корректная работа авиационного оборудования и электродвигателя в условиях электромагнитной совместимости бортового и сверхпроводникового оборудования в основных режимах работы электродвигателя и его систем.

Самолёт с электромоторами — будущее российской авиации, также как транспорт на электродвигателях. Такая техника улучшит экологическую обстановку в России», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, тестирование сверхпроводникового авиационного электрического двигателя в составе летающей лаборатории Як-40 стартовало в России.

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