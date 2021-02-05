Москва, 5 февраля 2021, 13:43 — REGNUM Испытания первого гибридного авиадвигателя — это большой шаг к созданию в будущем самолетов с тягой не только на классическом горючем, а и с тягой на электроэнергии, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт авиаотрасли, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
Как сообщало ИА REGNUM, тестирование сверхпроводникового авиационного электрического двигателя в составе летающей лаборатории Як-40 стартовало в России.
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