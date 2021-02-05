Уфа, 5 февраля 2021, 13:42 — REGNUM 160,5 млрд рублей налогов с 2011 год по 2020 год принесли в бюджет Башкирии реализованные приоритетные инвестиционные проекты. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что в правительстве региона прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходов, а также поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета республики.
По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, приоритетной задачей руководства региона является привлечение инвестиций в республику. При этом приоритетным инвестиционным проектам предоставляются существенные меры государственной поддержки.
Назаров отметил, что с 2011 года инвесторам было предоставлено в качестве господдержки 11,5 млрд рублей, включая налоговые льготы на сумму 9,9 млрд рублей.
Сообщается, что большой вклад в бюджет Башкирии внесли организации, которые реализуют приоритетные инвестиционные проекты в сфере промышленности: за 10 лет бюджетная система получила от них 156,3 млрд рублей.
По словам министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова, за десять лет предприятия, которые реализовали приоритетные инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, уплатили в бюджет 2,6 млрд рублей.
Сообщается, что на один рубль бюджетных вложений за 10 лет было получено 14 рублей налоговых поступлений и 25 рублей инвестиций в экономику республики.
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