Уфа, , 13:42 — REGNUM 160,5 млрд рублей налогов с 2011 год по 2020 год принесли в бюджет Башкирии реализованные приоритетные инвестиционные проекты. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что в правительстве региона прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходов, а также поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета республики.

По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, приоритетной задачей руководства региона является привлечение инвестиций в республику. При этом приоритетным инвестиционным проектам предоставляются существенные меры государственной поддержки.

Назаров отметил, что с 2011 года инвесторам было предоставлено в качестве господдержки 11,5 млрд рублей, включая налоговые льготы на сумму 9,9 млрд рублей.

«Но мы не просто поддерживаем инвесторов, таким образом мы улучшаем качество жизни в регионе, создаем рабочие места, новые производства необходимых товаров и повышаем налоговую базу регионального бюджета, — сообщил он.

Сообщается, что большой вклад в бюджет Башкирии внесли организации, которые реализуют приоритетные инвестиционные проекты в сфере промышленности: за 10 лет бюджетная система получила от них 156,3 млрд рублей.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова, за десять лет предприятия, которые реализовали приоритетные инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, уплатили в бюджет 2,6 млрд рублей.

«Инвесторы сферы туризма, объекты которых включили в перечень ПИП, пополнили бюджет почти на 800 млн рублей. Полмиллиарда рублей принесли компании, реализующие приоритетные инвестпроекты в области здравоохранения», — добавил он.

Сообщается, что на один рубль бюджетных вложений за 10 лет было получено 14 рублей налоговых поступлений и 25 рублей инвестиций в экономику республики.

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