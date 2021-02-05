Грозный, , 13:28 — REGNUM Из Чечни в скором времени можно будет улететь в Казань, Анталию и Ереван. Возможность запуска этих и других рейсов рассматривается руководством международного аэропорта Грозный (Северный), пишет ИА «Грозный-Информ».

По словам гендиректора аэропорта Альви Шахгириева, с 21 апреля планируются ежедневные регулярные рейсы в Анталию, которые будут выполняться авиакомпаниями Pegasus и Azur Air. Есть договорённость о рейсах в Казань. Рассматривается вопрос открытия авиасообщения с Сочи и Симферополем, Ереваном, также возможность увеличения рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

В настоящее время из Грозного можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Стамбул, Дубай, Ростов-на-Дону, Сургут, Новосибирск.

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