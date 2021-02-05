Москва, , 13:02 — REGNUM Коалиция левых в Госдуме будет добиваться повышения прожиточного минимума до суммы свыше 31 тыс. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, об этом сообщил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Чиновникам очень удобно бороться с бедностью, определив её черту на уровне 11 — 12 тыс. рублей, хотя эта сумма не гарантирует даже элементарного физического выживания, не говоря об оплате коммунальных услуг, связи, транспорта, покупке лекарств и одежды», — заявил Миронов.

Он напомнил, что «Справедливая Россия» рассчитала стоимость месячной потребительской корзины на уровне 31 тыс. рублей. В эту сумму, помимо базовых продуктов, вошли все обязательные платежи, непродовольственные товары и услуги. Выводы партии поддержали эксперты РАН.

В январе лидеры партий «Справедливая Россия» Сергей Миронов, «За правду» Захар Прилепин и «Патриоты России» Геннадий Семигин подписали межпартийный манифест об объединении.

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