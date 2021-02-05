Москва, , 12:59 — REGNUM Инженеры, пилоты, машинисты, программисты и стоматологи могли устроиться в январе на работу с самой высокой зарплатой. Об этом сообщает 5 февраля пресс-служба Роструда.

Так, в Хабаровском крае искали главного инженера, знакомого с работой горных предприятий. Такому специалисту обещали зарплату до 300 тыс. рублей в месяц. В Калининградской и Челябинской областях, на Чукотке, в Татарии и Якутии инженерам готовы платить от 200 тыс. рублей.

«Пилотам также готовы предложить высокие зарплаты. Одна из московских авиакомпаний ищет пилота на зарплату в 330 тыс. рублей», — уточнили в Роструде.

Пилот должен отлично знать английский язык, иметь большие часы налёта, опыт в управлении конкретной моделью самолёта и необходимые документы. В Красноярском крае, Якутии и Югре командирам и вторым пилотам вертолетов и самолетов готовы платить от 140 до 250 тыс. рублей.

В Приморье, Якутии и Иркутской области нужны механики и машинисты буровой и погрузочных машин на зарплату от 200 до 300 тыс. рублей. В Омской области и на Сахалине требуются судовые механики, им обещают до 150 тыс. рублей в месяц.

Работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновской, Нижегородской, Московской, Новосибирской областей, Севастополя и Приморья предлагают программистам от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.

Врачи нужны на зарплату от 100 тыс. рублей в городские и частные поликлиники и больницы в Свердловской области, Красноярском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах. Вакансии есть для стоматологов, инфекционистов, терапевтов, анестезиологов-реаниматологов.

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