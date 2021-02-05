Сухум, , 13:07 — REGNUM Туристы из России стали чаще посещать Абхазию. Об этом 4 февраля сообщил туристическому порталу TourDom министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

«У нас сейчас бывают дни, когда со стороны России границу пересекают 50 или даже 100 автобусов с экскурсантами. Такого раньше не было», — сказал глава минтуризма.

Он отметил, что в 2021 году в Абхазии ожидают, что республику посетят 1,1 млн жителей России. Чтобы условия отдыха были более привлекательными, абхазские отельеры решили не поднимать цены на проживание.

Стоит отметить, что, согласно данным минтуризма Абхазии, республику в 2020 году посетили более 600 тыс. жителей России.

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