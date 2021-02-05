Москва, , 12:56 — REGNUM Нефть 5 февраля продолжает осваиваться на новых рубежах, выше $59 за баррель, вплотную приблизившись к возможности протестировать теперь и знаковую отметку в $60, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«Пока что рынок не решается на этот шаг в отсутствие явных и свежих новостных драйверов, и движение сохраняет свою силу больше за счёт общего и долгое время положительного фундаментального фона.

Впрочем, уже и просто сохранив текущие достижения, обе эталонных марки, Brent и WTI, могут выйти по итогам этой первой февральской недели на максимальный недельный прирост с октября 2020. Движение же непосредственно к $60, или даже выше благодаря набранной инерции, возможно, но не гарантировано, учитывая, что цены и так прибавили 15% после Нового года и более 60% с начала ноября.

Инвесторы по всему миру видят, что производственные мощности фактически нигде серьёзно не сокращались за время последних карантинов. И, несмотря на сравнительно более медленное, чем ожидалось, развёртывание процесса вакцинации в Европе, нефтетрейдеры и управляющие фондов, как и многие представители экспертного сообщества, отчётливо ощущают, что это «начало конца пандемии».

Количество новых заражений, госпитализаций, как и смертельных исходов, начинает сокращаться в последние две-три недели по официальным данным с разных континентов. Директор Центра по контролю за заболеваниями в США Рошель Валенски, например, сообщила изданию the Hill, что ситуация вышла на «последовательную нисходящую траекторию».

Устойчивому настроению на нефтяном рынке способствует, конечно же, и свежий пик всех времён, который удалось вчера вечером обновить американскому индексу широкого рынка S&P500, он вышел на отметку 3880 пунктов, в то время как прибавил более 4.5% за неделю и почти что дотянулся до прежних своих максимумов и более важный для сырьевых площадок фондовый индикатор: промышленный индекс Доу-Джонса.

Сегодня рынки подрастают и в Европе, тоже находясь уже недалеко от доковидных для Франции, Германии или Италии уровней февраля 2020 года.

Непосредственно для нефтяных котировок важно было подтверждение сообщений мониторинговым комитетом ОПЕК+ о безусловном выполнении обязательств нефтепроизводителей ограничивать и дальше добычу оговоренными квотами», — пояснил эксперт.

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