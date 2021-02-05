Москва, , 12:49 — REGNUM Сегодня, 5 февраля, российская валюта наконец-то перешла к росту, прибавляя 0,7% против американского доллара, и намекая на возможность продолжения такой динамики, продавливая своего конкурента из США к отметке 74,60, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Способствует этому сразу несколько факторов. Во-первых, благоприятная конъюнктура на глобальных рынках.

Сегодня утром фьючерсы на американские фондовые индексы обновили исторические максимумы, а нефть вот-вот дотянется до заключительной цели роста $60,00 за баррель Brent.

Во-вторых, рублю помогает снижение давления со стороны Минфина России, который с сегодняшнего дня снизил объем приобретаемой валюты с 7,1 млрд. рублей в день до 2,4 млрд.

Так что у российской валюты, есть все шансы для того, чтобы продвинуться в дневном торговом диапазоне 74,60−75,40 к доллару США максимально близко к нижней границе.

Особенно если публикуемый 5 февраля вечером отчет по рынку труда США, окажется не очень позитивным для американского доллара», — считает эксперт.

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