Новосибирск, , 12:47 — REGNUM В Новосибирске с 2022 года коммерческих перевозчиков начнут переводить на муниципальный контракт. Городской электротранспорт и муниципальные маршруты на новую систему расчётов перейдут в течение 2021 года.

По словам мэра Анатолия Локтя, от новосибирцев поступает много жалоб по поводу неритмичной работы транспорта. А переход на муниципальный контракт для властей является тем инструментом, который позволит эффективно решить эту проблему.

«Согласно федеральному закону, мы переходим на такую форму расчётов с перевозчиком, когда оплата зависит не от количества перевезённых пассажиров, а от количества выполненных рейсов, соблюдения графика, ритмичности работы, — отметил Локоть. — В качестве пилотного проекта в 2020 году мы перевели на контрактную систему автобусный маршрут № 54. В этом году полностью переведем городской электротранспорт и маршруты муниципального ПАТП-4. Задача — подключить и частных перевозчиков, только тогда пассажиры почувствуют изменение качества перевозок. С 2022 года планируем начать переводить немуниципальный транспорт».

Маршрутная сеть Новосибирска включает 144 маршрута: 13 троллейбусных, 11 трамвайных, 65 автобусных, 55 маршрутного такси.