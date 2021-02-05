Москва, , 12:31 — REGNUM Регулярная оценка воздействия бизнеса на климат и постановка целей по снижению выбросов CO2 могут стать действенными мерами по достижению целей устойчивого развития ООН. Такое мнение высказал генеральный директор ПАО «ФосАгро», глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, выступая на первом заседании экспертного совета по устойчивому развитию при Минэкономразвития России.

«Сегодня на повестке дня остро стоят вопросы изменения климата, требующие совместных усилий бизнеса, общества и государства по сокращению выбросов и движению в направлении низкоуглеродной, циклической экономики», — отметил Гурьев.

По мнению главы ФосАгро, прозвучавшее на совете предложение о подключении России к международным климатическим инициативам является важным и своевременным, однако оно требует проработки в профессиональном и научном сообществе.

У ФосАгро наработан солидный «багаж» по участию в проектах, приближающих достижение целей устойчивого развития.

К примеру, компания увеличивает использование «зеленой» электроэнергии — в январе входящий в ФосАгро горно-обогатительный комбинат АО «Апатит» заключил договор на поставку электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях ПАО «ТГК-1». А в декабре на крыше лечебного корпуса корпоративного санатория «Изумруд» в г. Балакове была установлена солнечная электростанция, способная генерировать до 25 кВт электроэнергии. Это — части крупного проекта по использованию возобновляемых источников энергии на производственных и социальных объектах компании.

Из года в год ФосАгро поддерживает проект «Зеленая химия для жизни», в рамках которого предоставляются гранты молодым ученым, работающим над применением передовых химических технологий в таких областях, как охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и вторичная переработка отходов.

Усилия компании в сфере климатической ответственности нашли свое отражение в крупнейших международных ESG-рейтингах. Рейтинг CDP (Carbon Disclosure Project) ФосАгро был повышен с «C» до «В-» (по шкале А-F, где А — это «лидер»). Этот рейтинг — самое авторитетное исследование компаний на предмет их климатической ответственности. Международное агентство Sustainalytics также существенно повысило оценку «ФосАгро» — с 43,8 до 26,9 баллов (умеренный риск), что вывело российскую компанию ТОП-3 предприятий мировой агрохимической индустрии. В сентябре прошлого года ООН подтвердила статус ФосАгро как лидера Глобального договора ООН за приверженность принципам ответственного ведения бизнеса.

Открываются новые ниши

Экспертный совет работает под руководством министра экономического развития Максима Решетникова.

«Тренд на устойчивое развитие набирает силу в глобальном масштабе и создает для наших компаний и для страны в целом и новые ниши, и новые возможности, — заявил глава ведомства. — Можно с уверенностью говорить, что это будет одним из основных трендов, который существенно повлияет на деятельность компаний как внутри страны, так и на внешнеэкономическую деятельность».

Одной из тем для обсуждения стали перспективы введения пограничного корректирующего углеродного механизма в ЕС. Участники согласились, что налог станет вызовом для российской экономики. Поэтому экспертам предстоит продумать реакцию по большому спектру измерений: от переговоров с Евросоюзом до необходимых мер по структурной трансформации экономики.

Участниками дискуссии, включая и упомянутую выше ФосАгро, были — Росатом, Сбер, «Росбанк», Металлоинвест, ОК «Русал», АЛРОСА, Газпром нефть, Интер РАО, Сахалин Энерджи, а также НИУ ВШЭ и МШУ Сколково.

Атомная энергетика является низкоуглеродным источником генерации, при ее производстве отсутствуют прямые выбросы парниковых газов. С учетом мирового приоритета борьбы с климатическими изменениями фундаментально важно признание атомной энергетики — и в России, и в мире — как энергетики устойчивой и зелёной — такова была позиция Росатома, озвученная на совещании.

По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, климатической повестке уже уделяется пристальное внимание в объединении.

«Особого внимание требуют вопросы, связанные с возможным введением в Евросоюзе трансграничного углеродного регулирования и выработкой совместно с государством комплекса мер по снижению для российского бизнеса связанных с этим рисков, а также последствий климатических изменений. Деловое объединение готово подключиться к переговорам с ЕС по данной теме», — заверил Шохин.

Шведский опыт

Председатель совета директоров группы компаний Ingka (ИКЕА) в России Патрик Антони предложил включить в повестку работы совета пункты о стимулировании применения «зеленой» энергии, использования электротранспорта, переработки отходов и повышение доступности переработанного сырья.

«В этом направлении мы готовы делиться накопленным опытом и знаниями по применению более экологичных технологий в производстве товаров», — сказал он.

Напомним, экспертный совет по устойчивому развитию при Минэкономразвития России был создан в декабре прошлого года. Орган станет площадкой для регулярного взаимодействия Министерства с российским бизнесом по «устойчивой» повестке. Предполагается обсуждать социальные и экологические аспекты ведения бизнеса, вклад частного сектора в достижение Целей устойчивого развития ООН, вопросы адаптации российских компаний к новым международным трендам и регуляторике в области устойчивого развития. По данным МЭР, совокупный мировой объем отраслей, где потребуются «устойчивые» продукты и услуги, вырастет к 2030 году до 16,3 трлн долл. США.

Читайте ранее в этом сюжете: Специалисты ФосАгро поделятся знаниями со студентами тридцати вузов