Ставрополь, , 12:18 — REGNUM География полетов из аэропортов Ставропольского края в 2021 году значительно расширится. Новые маршруты появятся и в расписании аэропорта «Минеральные Воды», и авиагавани в столице края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

«Жители и гости края смогут из Минеральных Вод отправиться в Белгород, Волгоград, Курск, Липецк, Чебоксары, Элисту и Ярославль. В Махачкалу теперь можно будет улететь не только из Минвод, но и из Ставрополя», — написал глава Ставропольского края на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что расширение географии полетов послужит росту деловых связей, турпотока, развитию экономики. Новые маршруты открыты при поддержке властей Ставрополья — на них выделят субсидии из краевого бюджета, подчеркнул Владимиров.

Он также сообщил, что субсидирование маршрутов продолжится на полеты в Сочи из Ставрополя и Минеральных Вод.

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