Тбилиси, , 12:12 — REGNUM Члены Ассоциации рестораторов Грузии решили отказаться от проведения акции неповиновения. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 5 февраля объявил глава ассоциации Шота Бурджанадзе на пресс-конференции.

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«Вчерашнее решение правительства — это растапливание льда. Мы анонсировали открытие в субботу и хотели принять гостей. Мы приняли решение не проводить эту акцию», — сказал Бурджанадзе.

Он отметил, что рестораны продолжат функционировать с помощью сервиса доставки еды.

Напомним, ранее Бурджанадзе анонсировал проведение акции неповиновения 6 февраля. В этот день сотни ресторанов должны были открыться, нарушая карантинные ограничения. Таким образом рестораторы хотели выразить протест против запрета на работу. 4 февраля в правительстве страны объявили, что с 15 февраля смогут открыться кафе и рестораны, у которых есть залы на открытом воздухе. Также предприятиям пригрозили штрафными санкциями и отменой льгот.

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