Ярославль, , 12:09 — REGNUM Арбитражный суд города Москвы отменил решение ФАС России об отмене итогов конкурса на заключение энергосервисного контракта в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда от 20 января.

Светильники Pixabay.com

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия города в 2020 году объявила конкурс на замену более 27,5 тысяч уличных светильников на светодиодные. Бюджетных денег конкурс не предусматривал — прибылью компании стала бы сэкономленная электроэнергия.

В сентябре были подведены итоги. Победителем комиссия признала Филиал ПАО «МРСК Центра — Ярэнерго», предложивший наибольшую сумму экономии — 1 млрд 112 млн рублей. Вторым участником конкурса была компания «БЛ энерго». Однако в Федеральную антимонопольную службу обратилась не она, а ПАО «Ростелеком». В связи с высокой стоимостью контракта дело рассматривалось в Москве. ФАС удовлетворил жалобу и отменил итоги конкурса, посчитав, что «заказчиком в документации неправомерно установлены критерии не позволяющие выявить лучшее условие исполнения контракта». Речь шла о таких характеристиках, как наличие опытных сотрудников и техники. ФАС посчитал, что большое количество техники никак не повлияет на качество работ, а значит этот критерий ограничивал конкуренцию.

Однако арбитражный суд отверг доводы антимонопольщиков. Он посчитал, что условия конкурса были составлены корректно. А решение ФАС нарушает права как заказчика, так и победителя конкурса.

«Вынесенными решением и предписанием ФАС России нарушены права и законные интересы Заказчика, так как исполнение выданного предписания не позволит обеспечить потребность заказчика на выполнение мероприятий, направленных наэнергосбережение и повышение энергетической эффективности использованияэнергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения натерритории города Ярославля, а также препятствует заключению контракта дляобеспечения муниципальных нужд с лицом, ставшим победителем торгов», — говорится в решении суда.

Таким образом, сейчас городские власти должны вернуться к сентябрьским итогам конкурса и всё-таки заключить контракт с «МРСК центра Ярэнерго». Для ярославцев это хорошая новость — на улицах станет светлее, а бюджет сможет сэкономить на освещении города.

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