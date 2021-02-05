Киев, , 12:03 — REGNUM В данный момент Турция вложила в экономику Украины около $3 млрд. Об этом сообщила 4 февраля пресс-служба министерства финансов Украины.

«По экспертным оценкам, их общий объём [инвестиций] с учетом ресурсов, привлечённых через банковские структуры и совместные предприятия в других странах, достигает 3 миллиардов долларов», — цитирует пресс-служба слова главы министерства Сергея Марченко.

В сообщении сказано, что Турция является для Украины четвёртым рынком сбыта экспорта и шестым партнёром по уровню товарооборота. За 9 месяцев 2020 года объёмы двусторонней торговли Украины и Турции составили $5 млрд.

В пресс-службе также напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании нарастить годовой товарооборот между странами до $10 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий военно-морскими силами (ВМС) Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что в 2021 году украинские ВМС получат улучшенные турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2.

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