Киев, 5 февраля 2021, 12:03 — REGNUM В данный момент Турция вложила в экономику Украины около $3 млрд. Об этом сообщила 4 февраля пресс-служба министерства финансов Украины.
В сообщении сказано, что Турция является для Украины четвёртым рынком сбыта экспорта и шестым партнёром по уровню товарооборота. За 9 месяцев 2020 года объёмы двусторонней торговли Украины и Турции составили $5 млрд.
В пресс-службе также напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании нарастить годовой товарооборот между странами до $10 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий военно-морскими силами (ВМС) Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что в 2021 году украинские ВМС получат улучшенные турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2.
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