Хабаровск, , 11:50 — REGNUM В арбитраж Хабаровского края поступил крупный финансовый иск к ПАО «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре). Истцом выступает ФГУП «Охрана» Росгвардии. Дело пока не приняли к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от госпредприятия, которое ранее было подконтрольно МВД России, поступило в суд 5 февраля 2021 года. Сумма претензий составляет 13 597 449,05 рубля.

Предприятие-истец было создано в феврале 2005 года и имеет 81 филиал в регионах. Среди представляемых им услуг — военизированная и физическая охрана, установка и эксплуатация технических средств охраны.

Завод-ответчик работает в своей отрасли с 1936 года и на сегодня является частью дивизиона «Объединённой судостроительной корпорации».

Напомним, в ноябре 2020 года крупные претензии к заводу выдвинуло АО «СЗ «Пермглавснаб», подавшее иск на 18,18 млн рублей. Его удовлетворили в январе 2021 года.