Москва, , 11:52 — REGNUM В 2020 году средневзвешенная стоимость легковой машины на российском рынке составила 1,68 млн рублей. Об этом сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков на пресс-конференции.

Таким образом, за год средневзвешенная стоимость новых легковушек в России выросла на 7%. По данным Целикова, средневзвешенная цена машин массового сегмента в 2020 году выросла на 4%, до 1,33 млн рублей.

Что же касается премиум-сегмента, то здесь наблюдается более динамичный рост. За год средневзвешенная стоимость таких авто увеличилась на 13%, до 4,93 млн рублей.

Средневзвешенная стоимость рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных автокомпаниями цен и объемов продаж по каждой модели с учетом версий автомобилей.

Ранее Целиков обнародовал данные, согласно которым в прошлом году российские автолюбители купили в кредит в общей сложности 640 тыс. автомобилей. Из них около трети были куплены по государственным программам льготного автокредитования.

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