Пермь, , 11:37 — REGNUM В Пермском крае по итогам 2020 года заготовлено 8,2 млн кубометров древесины, что на 5% больше 2019 года (7,8 млн кубометров). Освоение расчетной лесосеки составило 38,5%, сообщает минприроды региона.

«Прошедший год стал испытанием на прочность для лесозаготовителей всей России и, конечно, Пермского края. Пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные меры, внесли коррективы в развитие лесной отрасли, которая на протяжении первого полугодия 2020 года претерпела спад в объемах лесозаготовки, производства и, как следствие, в объемах внутренних продаж и экспорте», — отметили в ведомстве.

Одновременно в министерстве подчеркнули, что, несмотря на снижение объемов лесозаготовки в первом полугодии, по итогам 2020 года показатель по фактическому объему заготовки древесины достигнут на уровне среднегодовых значений прошлых лет.

По состоянию на 1 января 2021 года в пользование по всем правам для заготовки древесины было предоставлено 12,8 млн кубометров. Основная доля объемов заготовки древесины традиционно пришлась на арендаторов лесных участков, ими заготовлено 76% (6,2 млн кубометров) от всего заготовленного в 2020 году объема древесины. Следует отметить, что по итогам 2020 года арендаторы лесных участков увеличили объемы заготовки древесины к аналогичному периоду прошлого года на 400 тыс. кубометров.

Освоение переданной в пользование расчетной лесосеки (12,8 млн кубометров) составило 64% (8,2 млн кубометров). Арендаторами лесных участков освоение переданной в пользование расчетной лесосеки составило 60,2%.

Пермский край богат лесами, их площадь занимает 12,4 млн га. Для сравнения в Кировской области чуть больше 8 млн га покрыто лесами, в Нижегородской — 4 млн га.

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