Афины , , 11:33 — REGNUM Импульс Греции к реформам никогда не останавливался во время пандемии, заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис во время третьего и заключительного дня онлайн-конференции «Европа 2021» 4 февраля.

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Обсуждая оптимальное использование 32 миллиардов евро, выделенных Греции из Фонда восстановления ЕС, греческий премьер отметил, что в стране «намерены использовать 19 миллиардов на субсидии и 13 миллиардов на кредиты, чтобы ускорить трансформацию экономики Греции».

Есть четыре приоритета в том, что касается использования доли Греции в Фонде восстановления ЕС, сказал Мицотакис: «Зеленый переход, цифровая трансформация, акцент на частные инвестиции, а также большой акцент на квалификации, навыках, образовании и обучении».