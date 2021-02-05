Нур-Султан, , 11:30 — REGNUM По итогам января 2021 года Казахстан исполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ на 111%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики республики.

В январе в Казахстане добыли 5,9 млн тонн нефти без учета конденсата. В рамках соглашения ОПЕК+ в феврале и марте Казахстану и России разрешили нарастить объем добычи на 150 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, 4 февраля в минэнерго Казахстана сообщили, что республика готова выполнять свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+. В январе страны ОПЕК+ договорились о добычи нефти в феврале и марте.

Все страны, принявшие соглашение, кроме России и Казахстана, обязались усилить сокращение добычи нефти на 1,4 млн баррелей в сутки.

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