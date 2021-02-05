Кострома, , 11:30 — REGNUM В Костроме с 15 февраля 2021 года изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности руководителя управления городского пассажирского транспорта Костромы Андрей Елисеев.

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«Стоимость проезда вырастет с 20 до 23 рублей за одну поездку. Соответствующее постановление появится на сайте администрации в ближайшие дни», — сказал Елисеев.

Напомним, ранее костромские перевозчики обратились в региональный департамент регулирования цен и тарифов с просьбой поднять предельный тариф с 20 до 28−40 рублей. Сегодня, 5 февраля 2021 года в департаменте состоялось совещание, посвященное этому вопросу. Специалисты признали аргументы перевозчиков о снижении пассажиропотока, подорожании топлива и услуг по ремонту транспорта обоснованными и подняли предельные границы до 23 рублей за одну поездку.

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