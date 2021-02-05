Синан, Южная Корея, , 11:32 — REGNUM В южнокорейском уезде Синан провинции Чолла-Намдо построят крупнейший в мире морской ветроэнергетический комплекс. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, церемония подписания инвестиционного соглашения на сумму 48 трлн вон (~$42,7 млрд) состоялась 5 февраля. На ней присутствовали порядка 80 человек, включая президента страны Мун Чжэ Ина, представителей министерств и Национального собрания.

В рамках проекта к 2029 году будут поэтапно построены объекты максимальной мощностью 8,2 гигаватта, что соответствует мощности восьми ядерных реакторов. Благодаря данному комплексу выбросы диоксида углерода уменьшаться на 10 млн тонн в год.

После ввода комплекса в эксплуатацию будет создано порядка 120 тыс. рабочих мест.